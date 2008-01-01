Новости погоды
Температурные рекорды России
ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 10 января
В минувшие сутки самые большие по величине положительные аномалии температуры воздуха на территории России сформировались на юго-западе Дальневосточного округа. Здесь среднесуточная температура воздуха на 8-12 градусов превысила норму. В условиях аномально теплой погоды не обошлось без рекордов. В поселке Архара, что в Амурской области максимальная температура составила -10.1, оставив позади предыдущий рекорд со значением -10.3, установленный в 1972 году. В поселке городского типа Свободный, также расположенном в Амурской области было чуть холоднее, -10.4, но и это значение стало рекордом, поскольку предыдущий суточный максимум составлял -11.1 и был установлен в 2015 году. В Забайкальском крае отличился поселок Агинское, где днем потеплело до -1.8, что стало суточным рекордом (предыдущий, -3.6, отмечался в 1968 году). Еще один город-рекордсмен отметился в Бурятии - Багдарин, максимальная температура составила -6.3, что на 0.3 градуса выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1968 года.
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В ближайшие дни аномально теплая погода в перечисленных выше пунктах сохранится. / meteonovosti.ru /