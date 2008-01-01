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Новости погоды

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Контрасты сибирской погоды

ИА "Метеоновости" / 12:20 Четверг, 10 января

  Распределение температуры на сибирских просторах в первом зимнем месяце и в первой декаде января было не обычным. Средняя за месяц температура воздуха в крайних северных районах оказалась на 6-8 градусов выше нормы, в то время, как в южных районах она на столько же отстала от многолетних значений.

Центральный месяц зимы лишь в первую неделю продолжил эстафету своего предшественника. Но постепенно распределение температуры стало меняться, восстанавливая справедливость. За минувшие сутки на Ямале и Таймыре температура оказалась на 4-6 градусов ниже нормы, а в южных районах Сибири на 8-10 градусов превысила ее. В ближайшие пару дней холодный воздух охватит большинство сибирских районов, за исключением Иркутской области, где сохранится тепло. Но холодная погода удержится в Сибири недолго. Атлантический циклон начнет поставлять относительно теплый и влажный воздух и очаг холодной погоды переместится на восток, охватив западные районы Якутии. И ко вторнику уже на всей территории Сибири температура воздуха ожидается на 8-12 градусов выше многолетних значений. / meteonovosti.ru /
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