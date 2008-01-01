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Атлантический циклон ослабит морозы в Москве и добавит снега



ИА "Метеоновости" / 11:36 Четверг, 10 января



антициклон постепенно передаст полномочия мощному атлантическому вихрю, несущему тепло и влагу.



Центр циклона будет перемещаться по крайним северным районам европейской территории, и именно там он проявит себя в полной мере. А центральные области России, в том числе Москву и область, будут пересекать атмосферные фронты, связанные с циклоном. В выходные дни морозы начнут ослабевать, но прибавка в снеге пока будет незначительной.



В пятницу циклон, с давление в центре менее 970 гПа, преодолеет расстояние с севера Гренландского моря до Баренцева. Погоду в Москве и области будет определять его южная окраина. Ветер сменит направление на юго-западное и в дневные часы температура составит от 7 до 12 градусов мороза. Небольшой снег пройдет лишь в отдельных районах.



В субботу, по мере приближения циклона к северным границам России, морозы начнут ослабевать, а продолжительность снега увеличится, хотя и будет он небольшим. Минимальная температура в Москве -9..-11, по области до -13..-15 градусов, днем морозы ослабеют до -3..-8.



В воскресенье сохранится облачная погода, время от времени будет идти небольшой снег и станет еще теплее. Минимальная температура -5.. -10 градусов, днем -2..-7 градусов. Среднесуточная температура окажется на 3-4 градуса выше нормы



В начале следующей недели, с приходом еще одного циклона с запада, центр которого уже пройдет через столичный регион, высота снежного покрова увеличиться на 5-7 см, и днем температура воздуха в Москве может приблизиться к 0 градусов. / meteonovosti.ru /



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