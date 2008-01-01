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Новости погоды

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Тридцатиградусные морозы на европейской территории

ИА "Метеоновости" / 11:10 Четверг, 10 января

  В крайних северных районах европейской территории, в прошедшие сутки погоду определяла тыловая часть циклона, переместившегося на север Урала. Атмосферное давление подросло и в ночные часы воздух стал интенсивно выхолаживаться. На Кольском полуострове впервые за этот сезон морозы усилились до -30 градусов. Такие значения температуры зарегистрированы в Мончегорске (-30.8), Апатитах (-33.0) и поселке Зашеек (-30.2).

Еще крепче морозы были на севере Архангельской области, до -37 градусов. А в северной половине Республике Коми минимальная температура повсеместно составила -31,-38 градусов.

Среднесуточная температура в Архангельской области и Республике Коми оказалась на 8-12 градусов ниже нормы, в мурманской области величина отрицательной аномалии была значительно меньше.

В ближайшие сутки, с приближением с Атлантики мощного и глубокого циклона, на Кольском полуострове значительно потеплеет, температура предполагается на 4-6 градусов выше нормы. В последующие дни относительно теплый воздух распространится и на другие районы севера.

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