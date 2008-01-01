Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
10 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон не покидает восточные районы России

ИА "Метеоновости" / 10:42 Четверг, 10 января

  Уже с первых январских дней крайние восточные районы страны облюбовали штормовые циклоны. Вот и в начале рабочей недели очередной вихрь кружил над просторами Тихого в непосредственной близости от Камчатского края. На севере края сыпал снег и задували сильные ветра, порывы достигали 21 м/с. До такой же силы разгонялся ветер в Магаданской области, Приморском и Хабаровском краях. На восточном побережье Чукотского а.о. при ветре штормовой силы, до 36 м/с, разбушевалась метель.

Штормовая погода сохранится на восточных рубежах страны сегодня и в ближайшие дни. Сегодня на восточном побережье Чукотского а.о. усиление ветра до 35-40 м/с, сильная метель. На севере Сахалина - снег, метель при ветре 18-23 м/с. На Курилах и в Камчатском крае также снег, местами сильный, штормовой ветер, метель. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-6
Пт.
11 янв.
-11
Сб.
12 янв.
-8
Вс.
13 янв.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Клонкарри		 -48
Шелагонцы

некомфортное место: Хорнсунн
комфортное место: Комилла

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100