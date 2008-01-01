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Циклон не покидает восточные районы России



ИА "Метеоновости" / 10:42 Четверг, 10 января



Уже с первых январских дней крайние восточные районы страны облюбовали штормовые циклоны. Вот и в начале рабочей недели очередной вихрь кружил над просторами Тихого в непосредственной близости от Камчатского края. На севере края сыпал снег и задували сильные ветра, порывы достигали 21 м/с. До такой же силы разгонялся ветер в Магаданской области, Приморском и Хабаровском краях. На восточном побережье Чукотского а.о. при ветре штормовой силы, до 36 м/с, разбушевалась метель.



Штормовая погода сохранится на восточных рубежах страны сегодня и в ближайшие дни. Сегодня на восточном побережье Чукотского а.о. усиление ветра до 35-40 м/с, сильная метель. На севере Сахалина - снег, метель при ветре 18-23 м/с. На Курилах и в Камчатском крае также снег, местами сильный, штормовой ветер, метель. / meteonovosti.ru /



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