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В Северо-Западном районе погода портится



ИА "Метеоновости" / 10:20 Четверг, 10 января



Обширный циклонический вихрь надвигается на северо-запад России. Этот активный циклон принесет снегопады, метели, резкий порывистый ветер. Атмосферное давление в центре циклона составит 960 гПа. 10 января этот вихрь начнет портить погоду в странах Скандинавии. Заденет Мурманскую область, где ожидается снег, местами сильный. Ветер в порывах будет достигать 18-23 м/с, температура воздуха в дневные часы -3..-8 градусов. 11 января центр циклона переместится из Норвежского моря в Берингово. Атмосферные фронты вихря протянутся от Мурманска до Риги. В Мурманской области ожидается сильный снег, метель, порывы ветра до 15-20 м/с, морозы ослабеют. Ночью -5..-10, днем -2..-7 градусов. 12 января -4..-9 градусов в течение суток. Снег и ветер не обойдут стороной Ненецкий автономный округ и Архангельскую область. В Северо-Западном районе пройдет снег, в Ленинградской области местами сильный, в отдельных районах метель, местами порывы до 15-18 м/с, температура воздуха днем -4..-9, местами до нуля. В Карелии снег, ночью местами сильный, метель, порывы ветра до 15-20 м/с, днем -4..+1. На улучшение погоды можно рассчитывать 13 января. / meteonovosti.ru /



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