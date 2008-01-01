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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:16 Четверг, 10 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -8..-6, по области -11..-6 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

Атмосферное давление еще немного подрастет, и это станет основным неблагоприятным фактором, на которое ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это относится к лицам, подверженным частым приступам мигрени, гипертоники, перенесшие сосудистые катастрофы. У них возможны боли различной локализации и другие неприятные симптомы. При первых признаках недомогания врачи рекомендуют воспользоваться лекарственными препаратами. Повышенная влажность воздуха может вызвать обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата. / meteonovosti.ru /
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