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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:29 Среда, 9 января

  Погоду в столичной области будет определять гребень антициклона с Нижней Волги. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха понизится в Москве до -9..-11 градусов, по области -9..-14. Ветер южный, 2-5м/с, относительная влажность воздуха 75-80%. / meteonovosti.ru /
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