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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 9 января

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -6..-7 градусов, Северном -6..-8 градусов, Северо-восточном -6..-8 градусов, Восточном -7..-8 градусов, Юго-восточном -7..-9 градусов, Южном -7..-9 градусов, Юго-западном -7..-9 градусов, Западном -7..-9 градусов, Северо-западном -7..-9 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -9..-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
-8
Чт.
10 янв.
-7
Пт.
11 янв.
-10
Сб.
12 янв.
-9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Кимберли		 -47
Намцы

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Банкура

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