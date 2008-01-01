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Ветер на Чукотке усилится



ИА "Метеоновости" / 13:42 Среда, 9 января



На Чукотке сохраняется влияние антициклона, но и циклонические вихри с юга оказывают влияние на погоду. На границе двух атмосферных образований из-за разницы давления ветер в порывах усиливается до штормового. Поднимается метель. В ночь на 9 января порывы ветра достигали 26 м/с. И в ближайшие дни ветер будет усиливаться.



10 января север Чукотки останется под присмотром усиливающегося антициклона, а с юга подойдет циклонический вихрь. Местами пройдет снег, ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, на севере и востоке округа усиления 18-23 м/с, на побережье Восточно-Сибирского моря порывы 28-33 м/с с низовой метелью. Температура воздуха -23..-28, местами -13..-18, ночью при прояснениях -33..-38, на побережье местами -3..-8. / meteonovosti.ru /



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