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Новости погоды

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Ветер на Чукотке усилится

ИА "Метеоновости" / 13:42 Среда, 9 января

  На Чукотке сохраняется влияние антициклона, но и циклонические вихри с юга оказывают влияние на погоду. На границе двух атмосферных образований из-за разницы давления ветер в порывах усиливается до штормового. Поднимается метель. В ночь на 9 января порывы ветра достигали 26 м/с. И в ближайшие дни ветер будет усиливаться.

10 января север Чукотки останется под присмотром усиливающегося антициклона, а с юга подойдет циклонический вихрь. Местами пройдет снег, ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, на севере и востоке округа усиления 18-23 м/с, на побережье Восточно-Сибирского моря порывы 28-33 м/с с низовой метелью. Температура воздуха -23..-28, местами -13..-18, ночью при прояснениях -33..-38, на побережье местами -3..-8. / meteonovosti.ru /
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