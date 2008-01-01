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Новости погоды

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Сильные осадки в Краснодарском крае

ИА "Метеоновости" / 13:22 Среда, 9 января

  Ночью 9 января Краснодарский край оказался во власти небольшого циклона, пришедшего с запада. Этот циклон уже обеспечил осадками и ветром Балканы и север Турции. И добрался до юга ЕТР. В Сочи прошел дождь, выпало до 16 мм небесной влаги, а в поселке Горном прошел снег, количество осадков составило 17 мм. После столь обильного снегопада высота снега увеличивается на 16-18 см.

10 января атмосферное давление начнет падать, влияние на погоду будет оказывать циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Местами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на побережье и в горах Адыгеи местами сильные осадки. Температура воздуха днем по северной половине -3:-8, местами до нуля, по югу +1..+6, на черноморском побережье +6..+11. / meteonovosti.ru /
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