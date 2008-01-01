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Атмосферные фронты хозяйничают в Ленинградской области



ИА "Метеоновости" / 13:03 Среда, 9 января



В минувший день, 8 января, и в ночь на 9 января Ленинградская область оказалась на пути следования активных атмосферных фронтов очередного циклона. Прошел сильный снег. Выпало до 9 мм осадков. Как правило, после столь обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается на 8-10 см.



10 января в Ленинградской области ожидается улучшение погодных условий, атмосферное давление начнет расти. Пройдет небольшой снег, ночью местами умеренный снег. Температура воздуха в течение суток -3..-8 градусов, в ночные часы местами до -13. А уже 11 января, в зоне действия очередного циклона с Северной Атлантики снова снегопады, метели и резкий порывистый ветер. / meteonovosti.ru /



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