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Новости погоды
Атмосферные фронты хозяйничают в Ленинградской области
ИА "Метеоновости" / 13:03 Среда, 9 января
В минувший день, 8 января, и в ночь на 9 января Ленинградская область оказалась на пути следования активных атмосферных фронтов очередного циклона. Прошел сильный снег. Выпало до 9 мм осадков. Как правило, после столь обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается на 8-10 см.
10 января в Ленинградской области ожидается улучшение погодных условий, атмосферное давление начнет расти. Пройдет небольшой снег, ночью местами умеренный снег. Температура воздуха в течение суток -3..-8 градусов, в ночные часы местами до -13. А уже 11 января, в зоне действия очередного циклона с Северной Атлантики снова снегопады, метели и резкий порывистый ветер. / meteonovosti.ru /
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