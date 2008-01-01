

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:45 Среда, 9 января



В 12 часов в Москве облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -8..-10 градусов, Северном -8..-10 градусов, Северо-восточном -8..-10 градусов, Восточном -8..-9 градусов, Юго-восточном -10..-11 градусов, Южном -9..-11 градусов, Юго-западном -10..-11 градусов, Западном -10..-11 градусов, Северо-западном -9..-10 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -10..-11 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -10..-13 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



