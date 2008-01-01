Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:45 Среда, 9 января
В 12 часов в Москве облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -8..-10 градусов, Северном -8..-10 градусов, Северо-восточном -8..-10 градусов, Восточном -8..-9 градусов, Юго-восточном -10..-11 градусов, Южном -9..-11 градусов, Юго-западном -10..-11 градусов, Западном -10..-11 градусов, Северо-западном -9..-10 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха -10..-11 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -10..-13 градусов. / meteonovosti.ru /