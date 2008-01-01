Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
9 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Восток Камчатки засыпало снегом

ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 9 января

  Южный циклон, пришедший со стороны Японии, успел испортить погоду на всём пути следования. В Приморье дул сильный порывистый ветер, на Сахалине и Курильских островах мели метели. Сильный снег, до 9 мм осадков в пересчете на воду, прошел на северных Курилах. Но больше всего досталось Камчатке. 8 и в ночь на 9 января в Камчатском крае бушевала метель, ветер в порывах усиливался до 27 м/с. На востоке полуострова выпало до 31 мм осадков в виде снега - полумесячная норма для этих мест.

10 декабря циклонический вихрь останется над Камчаткой, но заметно ослабеет. Местами пройдет небольшой снег, температура воздуха днем -5..-10, при облачности -15..-20. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-8
Ср.
9 янв.
-10
Чт.
10 янв.
-8
Пт.
11 янв.
-10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -47
Жиганск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Тезпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100