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Восток Камчатки засыпало снегом



ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 9 января



Южный циклон, пришедший со стороны Японии, успел испортить погоду на всём пути следования. В Приморье дул сильный порывистый ветер, на Сахалине и Курильских островах мели метели. Сильный снег, до 9 мм осадков в пересчете на воду, прошел на северных Курилах. Но больше всего досталось Камчатке. 8 и в ночь на 9 января в Камчатском крае бушевала метель, ветер в порывах усиливался до 27 м/с. На востоке полуострова выпало до 31 мм осадков в виде снега - полумесячная норма для этих мест.



10 декабря циклонический вихрь останется над Камчаткой, но заметно ослабеет. Местами пройдет небольшой снег, температура воздуха днем -5..-10, при облачности -15..-20. / meteonovosti.ru /



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