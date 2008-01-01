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Новости погоды

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Морозы в Московском регионе ослабеют

ИА "Метеоновости" / 11:55 Среда, 9 января

  Нынешняя неделя в столичном регионе началась с традиционных рождественских морозов. В ночные часы в Московской области воздух выхолаживался местами до -20 градусов. В ближайшие дни холодный антициклон передаст власть над погодой в Подмосковье североатлантическому циклону и его атмосферным фронтам. Атмосферное давление станет понижаться, а температура воздуха начнет расти.

10 января при облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Ночью в Москве -12..-14 градусов, по области -12..-17. Днем морозно, -8..-10, по области до -13 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется ниже нормы на 2-3 градуса.

11 января атмосферное давление понизится на 8-10 единиц, местами будет приниматься небольшой снег, ночью морозно: -10..-15, днем -7..-12 градусов.

12 января понижение атмосферного давления продолжится, временами небольшой снег. Температура воздуха повысится еще на пару градусов: ночью -8..-13, днем -3..-8 градусов.

13 января, когда центр высотного циклона окажется над Кольским полуостровом, атмосферное давление в столице понизится еще на 10-15 единиц. И зона снежных осадков приблизится к столице. Фон температуры в регионе: ночью -5..-10 градусов, днем -2..-7.

14 января атмосферное давление понизится до 723 мм рт. ст., что близко к рекордному показателю. Снега прибавиться, а морозы отступят: температура воздуха ночью -2..-7 градусов, днем 0..-5, что выше нормы на 3-5 градусов.  / meteonovosti.ru /
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