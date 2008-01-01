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Новости погоды

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В Москву пришли рождественские морозы

ИА "Метеоновости" / 11:09 Среда, 9 января

  Центральный район оказался в области повышенного давления. Под утро 9 января облаков на небе стало меньше, температура воздуха заметно понизилась. В ночные часы температура воздуха понижалась до -11,2 градуса на опорной станции ВДНХ. В Измайлово, где облаков было меньше, воздух остыл до -14 градусов. В Московской области холоднее всего было в Серебряных Прудах, -22,2 градуса. -18,7 градуса показали термометры в Зарайске, -16 градусов в Кашире. Подморозило и в Центральном федеральном округе. В Рязани воздух выхолаживался до -18,5 градуса, в Калуге -18,9, в Туле -20,5 градуса. / meteonovosti.ru /
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