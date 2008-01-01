Новости погоды
Снежный циклон терзает Европу
ИА "Метеоновости" / 10:45 Среда, 9 января
Небольшой циклонический вихрь, зародившийся над Средиземным морем, уже успел испортить погоду в Европе. Именно с этим вихрем были связаны сильнейшие снегопады в Италии, Греции, Болгарии, а также на северо-западе Турции. Из-за плохой видимости для прохода судов был закрыт пролив Босфор. Атмосферные фронты посыпали снегом Италию Германию, Австрию и Францию. Из-за непогоды жителей наиболее пострадавших от стихии регионов эвакуируют в безопасные районы.
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10 января в Турции погода начнет налаживаться, возможны лишь небольшие осадки. А в Румынии и в Болгарии, где пройдет атмосферный фронт, осадки будут сильными. Дождливая и ветреная погода ожидается в Австрии, Германии, Греции. / meteonovosti.ru /