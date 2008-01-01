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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:35 Среда, 9 января



В столице сохраняется морозная погода и сегодня в городе ожидается около -10 градусов. Такие значения температуры недалеки от нормы и уж никак не тянут на рекорды. Самым холодным сегодняшний день останется в 1883 году, когда под утро температура понизилась до -35.4 градусов, а в целом январь в этом году оказался на 7.3 градуса ниже средних многолетних значений.



Погода второй пятидневки января 2005 года совсем не была похожа на зиму. В дневные часы температура легко преодолевала нулевую отметку в сторону положительных значений, а 9 января достигла +5.2 градуса, что стало суточным рекордом.



Наибольшее количество осадков в этот день выпало в 1976 году - 12.9 мм.



В прошлом, 2018, году температура мало изменялась в течение суток, составив ночью -4.4 градуса, а днем -3 градуса. Прошел небольшой снежок, но высота снежного покрова достигала всего 3 см. / meteonovosti.ru /



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