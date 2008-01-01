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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:16 Среда, 9 января



Со стороны Казахстана усилится влияние антициклона. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 752 мм рт ст., что выше нормальных значений. При облачной погоде местами покружит небольшой снежок. Максимальная температура в Москве -11..-9, по области -14..-9 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.



Колебания атмосферного давления на фоне умеренных морозов могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов, бронхов и легких. В группе риска гипертоники, перенесшие сосудистые катастрофы. У них возможны головные боли, боли в области сердца. Плохое самочувствие может быть вызвано также скачками артериального давления. Влажно-прохладная погода (повышенная влажность воздуха в сочетании с умеренным морозами) может вызвать обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Зима - не самый благоприятный период для метеочувствительных людей с большинством хронических заболеваний. / meteonovosti.ru /



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