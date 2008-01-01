Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
9 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:16 Среда, 9 января

  Со стороны Казахстана усилится влияние антициклона. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 752 мм рт ст., что выше нормальных значений. При облачной погоде местами покружит небольшой снежок. Максимальная температура в Москве -11..-9, по области -14..-9 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Относительная влажность воздуха около 80%.

Колебания атмосферного давления на фоне умеренных морозов могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов, бронхов и легких. В группе риска гипертоники, перенесшие сосудистые катастрофы. У них возможны головные боли, боли в области сердца. Плохое самочувствие может быть вызвано также скачками артериального давления. Влажно-прохладная погода (повышенная влажность воздуха в сочетании с умеренным морозами) может вызвать обострение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Зима - не самый благоприятный период для метеочувствительных людей с большинством хронических заболеваний. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
-10
Ср.
9 янв.
-10
Чт.
10 янв.
-8
Пт.
11 янв.
-10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -49
Амга

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Инглвуд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100