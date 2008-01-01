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Каким бывает январь в Москве



ИА "Метеоновости" / 13:43 Вторник, 8 января



За весь ряд инструментальных наблюдений, проводимых над московской погодой, число " теплых" месяцев, когда средняя за месяц температура воздуха на 1 и более градусов превышает норму, составило 64. Число "холодных" центральных месяцев сезона отстало ненамного, их оказалось 57. В остальные годы температура января соответствовала норме.



Но распределялись "холодные" и "теплые" январи неравномерно. Так, за первые 19 лет наблюдений, с 1879 по 1897, январь лишь один раз, в 1882 году, порадовал теплом. В остальные дни нагнал на москвичей морозы. Именно на этот период приходится самый "холодный" январь за всю историю наблюдений. В 1893 году средняя месячная температура в центральном месяце сезона составила -21.5 градусов при норме -9.3 градуса. До сих пор подобной стужи не повторялось. Очень холодными были январи и в годы Великой Отечественной войны, в 1941, 1942 и 1943 годах.



А вот в последние 30 лет январь заметно "потеплел". И самым "теплым" он был в 2007 году, когда средняя за месяц температура оказалась всего -1.7 градусов, что на 7.6 градусов выше нормы.



В прошлом, 2018 году, январь также был "теплым", положительная аномалия температуры составила 5 градусов. / meteonovosti.ru /



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