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Новости погоды

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В Причерноморье - очередной циклон

ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 8 января

  Начавшийся январь продолжает испытывать жителей южных районов России неблагоприятной погодой. Виной тому южные циклоны, которые облюбовали эти районы. Первый из них испортил погоду 4 января. Но передышка в ненастье оказалась недолгой. На подходе очередной средиземноморский вихрь. Уже на Рождество и минувшей ночью он засыпал снегом северную половину Крымского полуострова, где выпало до 12 мм осадков. В Краснодарском крае сильные осадки шли в виде снега, мокрого снега и дождя, добавив в январскую копилку 28-36 мм, порывы ветра достигали 22 м/с.

Сегодня в Крыму снег, мокрый снег, местами осадки сильные. Предстоящей ночью лишь местами пройдет небольшой снег, а днем 9 января они вновь усилятся и будут идти в виде снега, мокрого снега и дождя и сопровождаться порывистым юго-западным ветром, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Дневная температура близкая к нулю, на южном побережье от 2 до 7 тепла.

Сильные осадки предстоящим днем ожидаются в Ростовской области и Краснодарском крае. В отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с. Днем в северных районах морозы до -6,-11, в южной половине температура близкая к нулю, на черноморском побережье от 2 до 7 тепла, в районе Сочи до +12. / meteonovosti.ru /
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