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Камчатка перевыполнила норму по осадкам



ИА "Метеоновости" / 12:31 Вторник, 8 января



Подводя итоги минувшего декабря по количеству выпавших осадков, можно отметить, что больше всего на территории России их досталось восточному побережью Камчатского края. За месяц здесь набралось 129 мм, что составляет 176% от месячной нормы. Ненамного меньше выпало в и Дагестане, 126 мм при месячной норме 39 мм. Больше 100 мм небесной влаги досталось и Среднему Поволжью: 110 мм, что составляет больше двух с половиной месячных норм.



Избыток влаги в декабре отмечался на крайнем севере Сибири, в Бурятии и на охотском побережье Хабаровского края. А вот совсем обделила природа осадками арктическое побережье Якутии. За весь месяц здесь набралось лишь от 2 до 5 мм, что составляет от 10 до 30% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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