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Сибирская погода перепутала север с югом



ИА "Метеоновости" / 11:53 Вторник, 8 января



Распределение температуры на сибирских просторах в первом зимнем месяце было не обычным. Средняя за месяц температура воздуха в крайних северных районах оказалась на 6-8 градусов выше нормы, в то время, как в южных районах она на столько же отстала от многолетних значений. Ее среднемесячное значение за Полярным кругом колебалось от -17 до -18 градусов, а в Томской и Новосибирской областях составило -19,-20 градусов.



Центральный месяц зимы продолжает эстафету своего предшественника. За минувшие сутки в Туруханском районе и Эвенкии температура превысила норму на 8-12 градусов, причем очаг аномального тепла сформировался над сибирским полюсом холода - Эвенкией. А в крайних южных сибирских районах было гораздо холоднее обычного. Минувшей ночью в Омской области морозы усиливались до -22 градусов, а в Эвенкии было -14,-16 и лишь в столице, Туре, до -22.



Обратное распределение температуры воздуха объясняется атмосферной циркуляцией. В то время, как в северные районы относительно теплый и влажный воздух поставляют атлантические циклоны, на юге территории из-за антициклонального характера погоды велик процесс выхолаживания. / meteonovosti.ru /



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