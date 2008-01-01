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Новости погоды

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Сибирская погода перепутала север с югом

ИА "Метеоновости" / 11:53 Вторник, 8 января

  Распределение температуры на сибирских просторах в первом зимнем месяце было не обычным. Средняя за месяц температура воздуха в крайних северных районах оказалась на 6-8 градусов выше нормы, в то время, как в южных районах она на столько же отстала от многолетних значений. Ее среднемесячное значение за Полярным кругом колебалось от -17 до -18 градусов, а в Томской и Новосибирской областях составило -19,-20 градусов.

Центральный месяц зимы продолжает эстафету своего предшественника. За минувшие сутки в Туруханском районе и Эвенкии температура превысила норму на 8-12 градусов, причем очаг аномального тепла сформировался над сибирским полюсом холода - Эвенкией. А в крайних южных сибирских районах было гораздо холоднее обычного. Минувшей ночью в Омской области морозы усиливались до -22 градусов, а в Эвенкии было -14,-16 и лишь в столице, Туре, до -22.

Обратное распределение температуры воздуха объясняется атмосферной циркуляцией. В то время, как в северные районы относительно теплый и влажный воздух поставляют атлантические циклоны, на юге территории из-за антициклонального характера погоды велик процесс выхолаживания. / meteonovosti.ru /
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