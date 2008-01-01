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Новости погоды

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На Дальнем Востоке задувают сильные ветра

ИА "Метеоновости" / 11:03 Вторник, 8 января

  Континентальные районы Дальневосточного округа остаются под неусыпным влиянием антициклонов: арктического и монгольского. Они обеспечивают относительно спокойную погоду. И лишь до крайних восточных районов России их влияния уже не хватает. И здесь погоду портят циклонические вихри. Очередной из них вот уже несколько дней кружит в Тихом океане в непосредственной близости от Камчатского края.

7 января и минувшей ночью он засыпал снегом полуостров. В Камчатском крае выпало до 28 мм осадков, а ветер штормовой силы (до 31 м/с) стал причиной метелей. Сильные ветра задували и на Курильской гряде (до 21 м/с). А на побережье Магаданской области и Чукотского автономного округа порывы достигали 26 м/с и 22 м/с соответственно.

Сегодня и в ближайшие дни циклон останется виновником неблагоприятной погоды на востоке России. На побережье Чукотского а.о. ветер усилится до 33 м/с, на побережье Магаданской области до 24 м/с. На Камчатке и Курилах сохранится снег, на юге Камчатки - сильный, метель и ветер 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
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