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Новости погоды
Рождественская ночь в Москве оказалась самой холодной
ИА "Метеоновости" / 10:49 Вторник, 8 января
Уже 6 января к вечеру температура в Москве стала понижаться. В Рождественскую ночь небо расчистилось от облаков и усиление мороза продолжилось. Минимальная температура на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, составила -12.9 градусов. И такое значение пока остается самым низким в текущем январе.
Минувшей ночью от сильного выхолаживания московскую землю прикрыли облака и минимальная температура в городе составила -10.6 градусов. В других районах столицы разброс температуры был невелик, от 10 до 11 градусов мороза.
В Подмосковье в ночь на 8 января температура изменялась от -9.7 градусов на северо-западе (в Клину) до -22.8 градусов на востоке-юго-востоке (в Серебряных Прудах). / meteonovosti.ru /
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