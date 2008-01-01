Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
8 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рождественская ночь в Москве оказалась самой холодной

ИА "Метеоновости" / 10:49 Вторник, 8 января

  Уже 6 января к вечеру температура в Москве стала понижаться. В Рождественскую ночь небо расчистилось от облаков и усиление мороза продолжилось. Минимальная температура на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, составила -12.9 градусов. И такое значение пока остается самым низким в текущем январе.

Минувшей ночью от сильного выхолаживания московскую землю прикрыли облака и минимальная температура в городе составила -10.6 градусов. В других районах столицы разброс температуры был невелик, от 10 до 11 градусов мороза.

В Подмосковье в ночь на 8 января температура изменялась от -9.7 градусов на северо-западе (в Клину) до -22.8 градусов на востоке-юго-востоке (в Серебряных Прудах). / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-8
Вт.
8 янв.
-9
Ср.
9 янв.
-12
Чт.
10 янв.
-7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Клонкарри		 -49
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Кумаси

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100