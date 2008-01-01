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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:08 Вторник, 8 января

  Последнее утро новогодних каникул встретило москвичей умеренными морозами. Температура воздуха колебалась от -9 до -11 градусов и лишь в центре города, на Балчуге, было -8.6 градусов. На опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, в 9 утра было -9.1 градуса. При облачной погоде повсеместно кружил небольшой снег. Атмосферное давление составило 746 мм рт ст, что немного ниже нормы. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер западного и юго-западного направлений дул со средней скоростью 1-3 м/с, порывы достигали 8 м/с, в районе аэропорта Шереметьево - 10 м/с. / meteonovosti.ru /
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