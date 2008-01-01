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Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:58 Вторник, 8 января
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 28 декабря 2018 года и 5 января 2019 года - до возмущенного.
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По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 8 - 14 января солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /