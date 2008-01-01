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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:13 Вторник, 8 января

  С падением атмосферного давления влияние антициклона начнет ослабевать. Местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -9..-7, по области -12..-7 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление приблизится к климатической норме и составит 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Основным неблагоприятным фактором в этот день в столичном регионе будет падение атмосферного давления, на которое ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это относится к лицам, подверженным частым приступам мигрени, гипотоникам, тем, кто страдает вегето-сосудистой дистонией, нестабильным собственным артериальным давлением. У них возможны боли различной локализации и другие неприятные симптомы. При первых признаках недомогания врачи рекомендуют воспользоваться лекарственными препаратами. / meteonovosti.ru /
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