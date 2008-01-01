

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самые теплые и холодные районы России



ИА "Метеоновости" / 14:03 Понедельник, 7 января



Самая высокая температура в России в этот рождественский день в Сочи, район аэропорта Адлер, воздух прогрелся до +7.3 градусов, чуть прохладнее, +7 - в Туапсе и Джубге (Краснодарский край).



Самые холодные районы традиционно находятся на востоке Якутии: в Усть-Нера -51.6, в Оймяконе -49.1 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



