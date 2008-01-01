Новости погоды
В Крыму сильные осадки и ветер
ИА "Метеоновости" / 13:57 Понедельник, 7 января
Очередной циклон готовится нанести визит на Крымский полуостров. Вот и очередной из их плеяды сегодня будет засыпать сильными и очень сильными осадками в виде мокрого снега и снега, сильные гололедно-изморозевые отложения, отложения мокрого снега. По мере продвижения циклона и во вторник здесь продолжит сыпать мокрый снег, снег, местами осадки будут сильные, сохранятся гололедно-изморозевые отложения, отдельные районы окутает туман, на дорогах гололедица, порывы ветра местами достигнут 15 м/с, в горах лавиноопасно. Холодно: ночью подморозит до -2..-7, на Южном берегу Крыма около 0 градусов, днем не намного теплее, 0..-5, на Южном берегу Крыма не выше +5 градусов. / meteonovosti.ru /
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