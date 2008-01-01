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Новости погоды

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На юге Таймыра снегопады, метели и штормовой ветер

ИА "Метеоновости" / 13:48 Понедельник, 7 января

  Накануне циклон, который располагался над акваторией Карского моря, отметился сильным снегом, количеством до 6 мм осадков и сильной метелью в Ямало-Ненецком округе при штормовом ветре до 24 м/с. Циклон задел и Ханты-Мансийский округ, где и отмечался сильный снегопад, выпало до 8 мм осадков.

Следующий регион, который планирует штурмовать циклон - юг Таймыра. Здесь начался снегопад, поднялась метель, усилился ветер. Во вторник здесь продолжится снегопад, ветер окрепнет до штормового, 20-25 м/с, разыграется метель. Уходя на восток, циклон откроет дорогу арктическому воздуху и мороз в течение суток окрепнет до -20..-25, местами до -33 градусов. / meteonovosti.ru /
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