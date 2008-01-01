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Новости погоды

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Дальневосточное побережье во власти штормовых ветров

ИА "Метеоновости" / 13:38 Понедельник, 7 января

  Циклон, который накануне располагался у восточного побережья Камчатки, вступил в единоборство с антициклоном, занимающим континентальные районы региона. И побережье оказалось в зоне резких перепадов атмосферного давления. В Приморье ветер усиливался до 23 м/с, на охотском побережье Магаданской области до 25 м/с, на Курильских островах до 28 м/с, на Чукотке порывы достигали ураганной силы, 33 м/с.

Циклон и в предстоящие сутки останется вблизи восточного побережья Камчатки, мало того, раскрутится до больших высот, и станет высоким, а это значит, что он (циклон) задержится здесь на несколько дней.

Ветреная погода до 18 м/с, сохранится в Приморском крае, на юге Камчатского края 15-20, на севере до 22 м/с, на севере Курильской гряды ветер достигнет в порывах до штормового, 20-25 м/с, на охотском побережье Магаданской области до 24 м/с. На побережье Берингова моря Чукотки снова ураганный ветер, в порывах до 33 м/с. / meteonovosti.ru /
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