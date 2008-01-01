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ИА "Метеоновости" / 13:18 Понедельник, 7 января
День перевалил за полдень, а морозы смягчились менее, чем на градус. На опорной станции города - ВДНХ в 12 часов было -10.6, примерно такая же температура и в Тушино, в районе МГУ -11, в районе ТСХА -10.2, в центре - на Балчуге -10.1. Идет снег, видимость на дорогах не превышает 4-6 км, в районе ВДНХ до 10 км. Ветер западный, юго-западный, в районе ТСХА и МГУ до 6 м/с.
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Атмосферное давление существенно не изменилось и составляет 754 мм ртутного столба, относительная влажность немного понизилась и составляет 79%. / meteonovosti.ru /