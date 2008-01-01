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В Москву пришли рождественские морозы



ИА "Метеоновости" / 11:46 Понедельник, 7 января



На столичный регион с запада распространился гребень антициклона. По его восточной периферии опускался арктический воздух, и грянули морозы. Рождественской ночью на большинстве метеостанций Москвы температура понизилась до -11..-13градусов, в районе Тушино до -14.9, в районе Рублевского шоссе до -16.3 градуса.



Примерно такой же разброс температуры наблюдался и в Подмосковье. В Зарайске и Луховицах было -10.7 градуса, в Клину -15.1, в Воскресенске -16.5 градуса, а самая низкая температура зафиксирована на подмосковном "полюсе холода" - в Черустях -17.1.



Во вторник антициклон из Белоруссии пересечет московскую землю в юго-восточном направлении. В ночь на 8 января мороз в столице окрепнет до -13..-15, в Подмосковье до -18 градусов, днем в Москве около -10 градусов, по области до -14. По предварительным расчетам, самые крепкие морозы ожидаются в ночь на среду: в столице -17..-19, в Подмосковье -16..-21, а местами столбик термометра опустится до отметки -26 градусов, днем в Москве -11..-13, по области до -15 градусов, местами покружит небольшой снег. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы градусов на 7. / meteonovosti.ru /



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