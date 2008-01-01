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На Камчатке рекордные морозы



ИА "Метеоновости" / 11:27 Понедельник, 7 января



Накануне Камчатский край оказался в тыловой части обширного и глубокого циклона с центром над акваторией Берингова моря. С ветрами северных направлений сюда начал поступать студеный воздух. Среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений более, чем на 10 градусов.



И в ряде населенных пунктов были установлены новые абсолютные минимумы для 6 января. В Усть-Хайрюзово воздух остывал до -32.8 градусов, что ниже предыдущего рекорда только на 0.4 градуса, продержавшегося с 1939 года. В Соболево было зафиксировано -35.1, прежний рекорд температуры составлял -33.7 в 1974 году.



В предстоящие сутки местами еще сохранятся крепкие морозы до -30 градусов, в горных районах до -40. / meteonovosti.ru /



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