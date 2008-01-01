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ИА "Метеоновости" / 09:56 Понедельник, 7 января
Утро Рождества встречает москвичей и гостей столицы морозом. На главной метеостанции города в 9 часов утра было-11.6, примерно столько же в Тушино и районе МГУ, на Балчуге -10.9 градуса. Повсеместно идет снег, видимость на дорогах от 4 до 6 км, в районе Балчуга до 10 км. Ветер западный, в районе МГУ до 7 м/с.
Атмосферное давление повышенное 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 82%. / meteonovosti.ru /
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