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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:56 Понедельник, 7 января

  Утро Рождества встречает москвичей и гостей столицы морозом. На главной метеостанции города в 9 часов утра было-11.6, примерно столько же в Тушино и районе МГУ, на Балчуге -10.9 градуса. Повсеместно идет снег, видимость на дорогах от 4 до 6 км, в районе Балчуга до 10 км. Ветер западный, в районе МГУ до 7 м/с.

Атмосферное давление повышенное 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 82%. / meteonovosti.ru /
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Усть-Нера

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Бхагалпур

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