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Новости погоды

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Рождественские сюрпризы погоды

ИА "Метеоновости" / 09:53 Понедельник, 7 января

  По народному календарю, на русской земле в эти дни устанавливается вторая волна морозной погоды, так называемые Рождественские морозы (первая волна холодной погоды - Никольские морозы - случаются в третьей декаде декабря). Но фактическая погода вносит свои поправки в народный календарь и не всегда с ним согласна. А потому в Рождество погода отличается разнообразием.

Так, в 1998 году в Амурской области, морозы окрепли до -50 градусов, а в 2001 году таких же значений температура достигала в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а в Красноярском крае было и того ниже, -52,-55 градусов. В 2007 году в Якутии похолодало до -59, а в Москве в это время был перекрыт суточный максимум температуры, и новым рекордом для 7 января стало значение +3.5 градуса. В 2009 году сильные холода пришли в южные районы Европейской России, в отдельных пунктах Ростовской и Волгоградской областей температура понижалась до -30 градусов и были установлены новые суточные рекорды минимальной температуры. В Рождественскую ночь 2011 года в Алтайском крае и Амурской области температура понижалась до -41o, в Эвенкии и Магаданской области до -42o, в Хабаровском крае до -54o, в Якутии до -57o, а в 2012 году в Республике Коми наблюдалась оттепель. В 2015 году в Петропавловске-Камчатском температура повысилась до +3 градусов, а в Черноземье столбики термометров опустились до -15.

В прошлом, 2018 году, в Москве Рождество было аномально теплым, ночью столбик термометра поднялся до отметки +2.1 градуса, а днем +до 3.5, что и стало суточным рекордом для 7 января. / meteonovosti.ru /
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