

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:53 Понедельник, 7 января



Предстоящим днём, несмотря на гребень антициклона с запада снежок не прекратится, чему поспособствует низкая слоистая облачность и высокая влажность воздуха.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 7 января ожидается облачная с прояснениями погода. Местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -10..-8 градусов, по области -13..-8. Ветер юго-западного направления 2-5 м/с. Атмосферное давление повысится и в середине дня достигнет отметки 757 мм рт. ст.



Рост атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска те, кто страдает вегето-сосудистой дистонией, гипертонией, нестабильным собственным артериальным давлением. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах. Повышенная влажность воздуха может вызвать обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата. При первых признаках недомогания следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом.



Геомагнитный фон 7 января прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



