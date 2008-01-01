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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:53 Понедельник, 7 января

  Предстоящим днём, несмотря на гребень антициклона с запада снежок не прекратится, чему поспособствует низкая слоистая облачность и высокая влажность воздуха.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 7 января ожидается облачная с прояснениями погода. Местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -10..-8 градусов, по области -13..-8. Ветер юго-западного направления 2-5 м/с. Атмосферное давление повысится и в середине дня достигнет отметки 757 мм рт. ст.

Рост атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска те, кто страдает вегето-сосудистой дистонией, гипертонией, нестабильным собственным артериальным давлением. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах. Повышенная влажность воздуха может вызвать обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата. При первых признаках недомогания следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом.

Геомагнитный фон 7 января прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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