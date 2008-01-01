Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
6 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температурные рекорды России

ИА "Метеоновости" / 14:01 Воскресенье, 6 января

  В прошедшие сутки в отдельных районах России погода показала свой суровый нрав. Среднесуточная температура значительно ниже своей климатической нормы отмечалась в Республике Коми, южных районах Сибири, а также, как уже упоминалось, в Чукотском а.о., Магаданской области и в Камчатском крае. Но до рекордных значений столбики термометров опустились лишь в Камчатском крае.

В Усть-Хайрюзово температура понизилась до -33.9 градусов, оставив позади предыдущий рекорд в -31.6, установленный в 1971 году. В Иче новый рекорд составляет -29.2, что на градуса ниже рекорда 1939 года. В поселке Начики морозы окрепли до -43.7, а предыдущий рекорд со значением -42.8 удерживался с 1971 года. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
21:00
местное
-10
Пн.
7 янв.
-12
Вт.
8 янв.
-13
Ср.
9 янв.
-9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Алворада		 -53
Усть-Нера

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Райпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100