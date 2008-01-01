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Температурные рекорды России



ИА "Метеоновости" / 14:01 Воскресенье, 6 января



В прошедшие сутки в отдельных районах России погода показала свой суровый нрав. Среднесуточная температура значительно ниже своей климатической нормы отмечалась в Республике Коми, южных районах Сибири, а также, как уже упоминалось, в Чукотском а.о., Магаданской области и в Камчатском крае. Но до рекордных значений столбики термометров опустились лишь в Камчатском крае.



В Усть-Хайрюзово температура понизилась до -33.9 градусов, оставив позади предыдущий рекорд в -31.6, установленный в 1971 году. В Иче новый рекорд составляет -29.2, что на градуса ниже рекорда 1939 года. В поселке Начики морозы окрепли до -43.7, а предыдущий рекорд со значением -42.8 удерживался с 1971 года. / meteonovosti.ru /



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