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Новости погоды

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На юге Европейской России сохраняется непогода

ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 6 января

  Южный циклон 4 января принес в южные районы России сильные осадки, усиление ветра до 25 м/с и более, гололедно-изморозевые явления и другие погодные катаклизмы. 5 января в Волгоградской области и в Калмыкии ветер усиливался до 21 м/с. Утром 6 января в Краснодарском крае отмечалось сильное налипание мокрого снега, метеостанция Горячий Ключ зарегистрировала диаметр отложений до 51 мм.

Сегодня погода продолжает испытывать жителей юга Европейской России. В Крыму сохранятся очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега, гололедные явления, ветер 15-20 м/с. В Краснодарском крае и Ростовской области также сильные осадки в виде дождя и снега, сильное налипание мокрого снега, в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1500 м - лавиноопасно. В Ростовской и Волгоградской областях при усилении ветра до 13-19 м/с - метель. В Рождественскую ночь в северной половине территории от 3 до 8 мороза, в южной половине от -3 до +2, в районе Сочи от 6 до 8 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
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