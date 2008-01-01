Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
6 января 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве грядут Рождественские морозы

ИА "Метеоновости" / 12:01 Воскресенье, 6 января

  Солнце повернуло на лето, а зима, само собой, - на морозы. Именно в Рождественскую ночь она решила показать свой суровый нрав. В ночь на 7 января характер погоды в столичном регионе резко поменяется. Это будет связано со сменой атмосферной циркуляции. На смену снежным циклонам придет антициклон из Западной Европы. Его центр будет проходить по южной половине европейской территории, а Москва и область окажутся на восточной окраине антициклона. При слабом ветре и прояснениях воздух начнет интенсивно выхолаживаться, и предстоящей ночью температура понизится в Москве до -13,-15, а по области местами и до -18 градусов. Днем 7 января потеплеет ненамного. Максимальная температура в городе от 10 до 12 мороза, в Подмосковье -10,-15 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-7
Вс.
6 янв.
-9
Пн.
7 янв.
-11
Вт.
8 янв.
-14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Клонкарри		 -53
Делянкир

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Бхагалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100