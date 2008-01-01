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В Москве грядут Рождественские морозы



ИА "Метеоновости" / 12:01 Воскресенье, 6 января



Солнце повернуло на лето, а зима, само собой, - на морозы. Именно в Рождественскую ночь она решила показать свой суровый нрав. В ночь на 7 января характер погоды в столичном регионе резко поменяется. Это будет связано со сменой атмосферной циркуляции. На смену снежным циклонам придет антициклон из Западной Европы. Его центр будет проходить по южной половине европейской территории, а Москва и область окажутся на восточной окраине антициклона. При слабом ветре и прояснениях воздух начнет интенсивно выхолаживаться, и предстоящей ночью температура понизится в Москве до -13,-15, а по области местами и до -18 градусов. Днем 7 января потеплеет ненамного. Максимальная температура в городе от 10 до 12 мороза, в Подмосковье -10,-15 градусов. / meteonovosti.ru /



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