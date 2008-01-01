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Новости погоды

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Московские сугробы подрастают

ИА "Метеоновости" / 11:41 Воскресенье, 6 января

  В первые дни наступившего года погода преподнесла москвичам настоящий подарок: небольшие морозы и снег, который ежедневно пополняет январскую копилку осадков. Уже со второго числа, когда столичный регион оказался во власти атмосферных фронтов, связанных как с западным, так и южным циклонами, московские сугробы начали подрастать, за сутки выпало 6 мм осадков. 3-его числа добавилось еще 5 мм, а 4 января самыми обильными осадки были в ночные часы, за 12 часов выпало 5 мм, а уже днем их интенсивность заметно поубавилась. Снег шел и минувшим днем, но суточное количество осадков не превысило 1 мм. В итоге за пять январских дней в московской копилке набралось по данным метеостанции ВДНХ уже 17.2 мм при месячной норме 42 мм, то есть 40%.

Высота снежного покрова 1 января составляла 24 см, а 5 января уже 38 см. В Московской области самые высокие сугробы отмечаются на востоке и юго-востоке (в Павловском Посаде 42 см, в Коломне 44 см), а меньше всего снега на западе и северо-западе (в Клину 25 см, Можайске 26 см). / meteonovosti.ru /
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