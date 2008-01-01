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Новости погоды

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Северо-восток России сковали сильные морозы

ИА "Метеоновости" / 11:16 Воскресенье, 6 января

  Самая большая по величине отрицательная температурная аномалия в предыдущие сутки сформировалась над Чукотским а.о, Магаданской областью и Камчатским краем. Среднесуточная температура в этих районах оказалась ниже средних многолетних значений на 8-12 градусов. Но, если анализировать температуру воздуха не в отклонениях от нормы, а в абсолютных значениях, то минувшей ночью морозы здесь окрепли до -44,-48 градусов, а местами (в поселке Кегали, расположенном в континентальной части Магаданской области ) и до -51 градуса. И все же самым холодным местом остается российский полюс холода - Оймякон. Минувшей ночью минимальная температура составила -52 градуса и холоднее в Северном полушарии не было.

В ближайшие дни морозы немного смягчатся и среднесуточная температура воздуха приблизится к норме. Лишь на востоке Чукотского автономного округа сохранится отрицательная аномалия температуры. / meteonovosti.ru /
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