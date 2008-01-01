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Новости погоды

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На Дальнем Востоке задувают сильные ветра

ИА "Метеоновости" / 10:57 Воскресенье, 6 января

  Континентальные районы Дальневосточного округа остаются под неусыпным влиянием мощного антициклона с центром над Забайкальем. Он обеспечивает относительно спокойную погоду. И лишь до крайних восточных районов России его влияния уже не хватает. И здесь погоду портят циклонические вихри. Очередной из них кружит в Тихом океане в непосредственной близости от Камчатского края. В субботу и в ночь на воскресенье на севере Камчатского края отмечалась продолжительная метель при ветре до 34 м/с. В Приморском крае и в Чукотском автономном округе ветер усиливался до 23 м/с.

В ближайшие дни циклон будет углубляться, сохранив целый комплекс неблагоприятной погоды на восточных окраинах России. 7 января на Курильских островах ожидается снег, метель, ветер 18-23 м/с. В Чукотском автономном округе снег, метель, на побережье ветер усилится до 23-28 м/с. На севере Камчатского края сохранится снег, метель, ветер 18-23 м/с, на восточном побережье порывы достигнут 25 м/с. / meteonovosti.ru /
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