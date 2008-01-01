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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:47 Воскресенье, 6 января

  Воскресное утро встретило москвичей пасмурной погодой, небольшим снегом и умеренными морозами. Температура воздуха колебалась от -6 до -8 градусов, а на опорной метеостанции города, ВДНХ, она составила -7.5 градусов. Атмосферное давление 749 мм рт ст, что в пределах нормы, относительная влажность воздуха 86%. Ветер с севера дует со средней скоростью 2-5 м/с. / meteonovosti.ru /
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