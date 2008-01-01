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Новости погоды

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В Центре России новый год начался с метелей

ИА "Метеоновости" / 10:08 Воскресенье, 6 января

  Атлантический циклон не оставил шансов антициклону определять погоду центральных областей России. Под влиянием его атмосферных фронтов в первые дни наступившего года на большей части территории прошли осадки в виде снега и мокрого снега, ветер с порывами 13-18 м/с и метель. На дорогах гололедица, в Ярославской области отмечались снежные заносы. Температура воздуха повысилась в дневные часы до небольших положительных значений, до +1,+3 градусов.

Не обошел вниманием циклон и Московский регион. Отмечался небольшой и умеренный снег, метель и ветер до 15 м/с. Но температура существенно не изменилась. Сохранился небольшой морозец. Днем в городе -2..-4 градуса, по области -2..-7 градусов. / meteonovosti.ru /
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