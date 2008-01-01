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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:59 Воскресенье, 6 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -9..-7, по области -11..-6 градуса. Ветер северный 3-8. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

В Москве и области погода вполне комфортная, что благоприятно для большинства и не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Однако рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска те, кто страдает вегето-сосудистой дистонией, гипертонией, нестабильным собственным артериальным давлением. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах. При первых признаках недомогания следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. Повышенная влажность воздуха может вызвать обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата.

Геомагнитный фон 6 января прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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