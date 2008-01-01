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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:21 Пятница, 4 января



Влияние циклона сегодня днем значительно ослабеет. Небольшой снег будет преимущественно в первой половине дня и лишь местами. Максимальная температура в столице составит -4..-2, по области -7..-2 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня будет 747 мм рт ст, что чуть ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%. Ветер слабый.



Такая погода вполне комфортная, что благоприятно для большинства и не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Лишь высокая влажность воздуха может спровоцировать обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата. / meteonovosti.ru /



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