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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:29 Четверг, 3 января
Предстоящим праздничным днем Москва и область останутся под влиянием атмосферных фронтов глубокого североатлантического циклона. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 746 мм рт ст, что около нормы. При облачной погоде временами будет идти снег. Максимальная температура в столице -2..0, по области -5..0 градуса. Относительная влажность воздуха около 80%. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.
В Москве и области основным неблагоприятным фактором будут колебания атмосферного давления, на которое ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах, скачки артериального давления. Из-за высокой влажности воздуха возможно обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата.
Геомагнитный фон 3 января прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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