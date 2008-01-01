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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:53 Среда, 2 января



Предстоящим праздничным днем Москва и область останутся под влиянием атмосферных фронтов глубокого североатлантического циклона. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 740 мм рт ст, что значительно ниже нормы. При облачной погоде время от времени будет приниматься снег. При порывистом южном ветре, поднимется метель. Максимальная температура в столице -4..-2, по области -7..-2 градуса. Относительная влажность воздуха около 80%. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.



В Москве и области основным неблагоприятным фактором будут колебания атмосферного давления, на которое ухудшением самочувствия могут отреагировать метеочувствительные люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах, скачки артериального давления. Из-за высокой влажности воздуха возможно обострение хронических заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата. Сильный порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями. / meteonovosti.ru /



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